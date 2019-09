Thorbjørn Olesens deltagelse ved næste sommer olympiske lege i Tokyo hænger i en tynd tråd efter dommer Robin Johnson ved onsdagens forberedende 'Plea and Trial Preparation' i 'The Crown Court at Isleworth' i London besluttede, at næste retsmøde i sagen først bliver afviklet 13. december.

Hermed ligger det ikke i kortene, at den skandale- og karantæneramte dansker, der i fjor var med på Europas vindende Ryder Cup-hold, får comeback på golfbanen indenfor overskuelig fremtid.

For såfremt Thorbjørn Olesen ikke erkender sig skyldig undervejs i sagen om påstået voldelig og seksuelt krænkende adfærd på et fly, forventes en dom først afsagt i midten af maj 2020.

Set i et langsigtet perspektiv vil dette formentlig betyde, at han i en lang periode bliver frataget muligheden for at kunne indkassere point til den verdensrangliste, der afgør kvalifikationen til næste sommers olympiske lege i Tokyo.

'Jeg har ikke nogen kommentar til Olesens sag eftersom jeg ikke ved, hvad han har lavet,' siger Morten Backhausen, der er direktør i Dansk Golf Union.

Han så med fra sidelinien i Rio de Janeiro, da Thorbjørn Olesen ved OL 2016 sammen med Søren Kjeldsen repræsenterede Danmark.

'Det er min klare opfattelse, at Thorbjørn nød sin deltagelse i Brasilien. Tager man den øjeblikkelige verdensrangliste, står han sammen med Lucas Bjerregaard til OL-udtagelse. Men eftersom denne først bliver effektueret 23. juni næste år, kan jeg naturligvis ikke udtale mig om, hvem Danmark sender afsted til Tokyo-legene. Reglerne foreskriver nemlig, at det til enhver tid er et lands to bedst-placerede, der får muligheden for at kæmpe om olympiske medaljer,' siger Morten Backhausen.

B.T. har i sagen om Thorbjørn Olesen også været i kontakt med de professionelle golfspilleres organisation European Tour, der ifølge TV3 vil revurdere suspenderingen. Hvad denne snak, der angiveligt finder sted torsdag, ender med, må tiden vise. Umiddelbart vurderet ser Thorbjørn Olesens odds dog ikke særligt gode ud.

'Thorbjørn Olesen forbliver suspenderet fra Europeau Tour, mens sagen kører,' siger en talsmand ifølge Steve Todd, der er ansat som vicedirektør i European Tours kommunikationsafdeling.

Under alle omstændigheder har den verserende sag indtil videre kostet Thorbjørn Olesen dyrt:

I 2017 tjente han 10,1 mio. kroner i præmiepenge gennem deltagelse i 24 turneringer. Året efter indkasserede han i lige så mange turneringer intet mindre end 20,1 mio. kroner, mens han i 2019 'blot' har tjent 3,9 mio. kroner i sin deltagelse i 13 turneringer. Så kommer han tidligst til at spille golf igen næste år i maj, står han til at miste en årsløn på op mod et to-cifret millionbeløb.

Suspenderingen har også betydet, at han i øjeblikket ikke er i stand til at sikre sig point til verdensranglisten, hvor han nu er nede som nummer 69.

Det frie ranglistefald er set i et sportsligt perspektiv katastrofalt, da han i tilfælde af turneringcomeback kan få svært ved at kvalificere sig til major-turneringerne, hvor der ikke blot er masser af prestige på spil, men også millioner af kroner.

Hvad angår Thorbjørn Olesens sponsorer – blandt andet Rolex og BMW – er der endnu ikke kommet en reaktion i sagen.

Men da den amerikanske golfspiller Tiger Woods i 2009 blev afsløret i utroskab, trak firmaer som Gatorade og AT&T sig som sponsorer. Sportstøjsfirmaet Nike, som Thorbjørn Olesen også reklamerer for, fortsatte dog støtten.

Thorbjørn Olesen er bosiddende i London. Her holder han ifølge B.T.'s oplysninger formen vedlige gennem jævnlige træningsrunder på de baner, han bruger til at teste sin slagteknik.