Både Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen gik anden runde i British Open i tre slag under par.

Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen har fået en fremragende start på årets sidste golfmajor, British Open.

De to danskere gik begge fredagens anden runde i tre slag under par og er nu henholdsvis fire og to slag under par samlet.

Det rækker fredag eftermiddag til en delt 11.-plads for Bjerregaard, mens Olesen ligger på en delt 23.-plads.

Placeringerne kan sagtens nå at ændre sig, i takt med at de resterende spillere færdiggør anden runde, men meget skal gå galt, hvis ikke danskerne klarer cuttet til weekendens finalerunder.

Thorbjørn Olesen var første dansker på Royal Portrush-banen fredag. De første fem huller blev klaret i par, inden en bogey på sjette hul gav en smule malurt i bægeret.

Det fik Olesen dog rettet op på ved på det efterfølgende hul at lave en birdie. Det blev til yderligere tre af dem på 11., 12. og 16. hul, og så havde danskeren gået sin bedste runde i British Open i syv år.

Lucas Bjerregaard matchede senere på dagen sin landsmand. Fem birdies på de første 12 huller sendte ham mod den absolutte top, inden to bogeys på 13. og 15. hul hev Bjerregaard lidt ned igen.

Royal Portrush-banen, der ligger i Nordirland, gav torsdag flere store golfstjerner problemer på første runde. Hjemmebanehelten Rory McIlroy måtte gå i klubhuset i otte slag over par, mens Tiger Woods var syv slag over.

Lucas Bjerregaard er med i British Open for anden gang. Første gang var i 2011, hvor frederikshavneren ikke klarede cuttet.

Thorbjørn Olesen er med for ottende gang. Det bedste resultat kom i 2012, hvor det blev til en delt niendeplads.

/ritzau/