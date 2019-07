Thorbjørn Olesen gik tredje runde i den store golfturnering WGC Invitational i fem slag under par.

Thorbjørn Olesen rettede lørdag op på en knap så god anden runde i den amerikanske golfturnering WGC Invitational.

Her gik danskeren tredje runde af den store turnering i fem slag under par. Det betyder, at han nu er otte slag under par inden søndagens finalerunde, hvilket rækker til en delt femteplads.

Den placering kan stadig nå at ændre sig lørdag, da det endnu ikke er alle spillere, der har færdiggjort tredje runde.

Olesen startede som fyr og flamme lørdag og var fire slag under par efter de første otte huller. Herefter blev det næste otte huller gået i par, inden danskeren sluttede godt af med endnu en birdie på næstsidste hul.

Knap så godt gik det for Lucas Bjerregaard lørdag. Frederikshavneren gik tredje runde i to slag over par og er nu samlet fem slag over par. Det placerer Bjerregaard på en delt 54.-plads ud af 63 spillere.

Engelske Matthew Fitzpatrick ligger øverst på førertavlen i 12 slag under par.

WGC Invitational er årets tredje turnering ud af fire i World Golf Championship-serien, som er blandt de største turneringer i golfkalenderen, der ikke er majors.

Weekendens turnering bliver spillet på TPC Southwind-banen i Memphis i den amerikansk delstat Tennessee og har en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til lige under 69 millioner danske kroner, hvoraf vinderen får små 12 millioner.

/ritzau/