Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen fandt storspillet frem på sidstedagen af BMW International Open.

Thorbjørn Olesen sluttede af med manér, da golfturneringen BMW International Open, der blev spillet i München, søndag blev afgjort.

Danskeren gik fjerde og sidste runde i syv slag under par og sluttede dermed i samlet 12 slag under par.

Det rakte til en delt tiendeplads. Dermed leverede den 29-årige dansker endnu en flot præstation i den sydtyske European Tour-turnering, hvor han i både 2016 og 2018 sluttede på en delt andenplads.

Generelt gjorde de danske golfspillere en god figur i München.

Joachim B. Hansen endte i ni slag under par på 20.-pladsen. Han gik fjerde runde søndag i et enkelt slag under par.

Jeff Winther gik fjerde runde i to slag under par og sluttede på en delt 34.-plads, seks slag under par i alt.

Knap så godt gik det for Thomas Bjørn. Den tidligere dobbelte vinder af turneringen klarede ikke cuttet fredag og var derfor ikke med i weekendens finalerunder.

BMW International Open blev vundet af italienske Andrea Pavan, der måtte ud i omspil med engelske Matthew Fitzpatrick om sejren.

Turneringen blev spillet på Golfclub München Eichenrieds bane lidt uden for den sydtyske storby og havde en samlet præmiepulje på to millioner euro.

/ritzau/