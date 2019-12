Efter et dramatisk omspil sikrede Rasmus Højgaard sig en triumf på European Tour i Mauritius Open.

Den danske golfspiller Rasmus Højgaard har indledt sin karriere som fast medlem på European Tour med et forrygende resultat.

I sin bare anden turnering i 2020-sæsonen snuppede den 18-årige Højgaard sejren i Mauritius Open.

Det skete efter en dramatisk afslutning, hvor et omspil mellem tre spillere skulle placere sejren.

Unreal performance from Rasmus Højgaard..

18 years old and performing like that.

Him and his twin brother Nicolai will be a force in European golf for many years to come.

Just Amazing!

— Thomas Bjorn (@thomasbjorngolf) December 8, 2019

Sejren er den 38. danske sejr på European Tour, hvor Thomas Bjørn har stået for de 15 af dem, og den største danske golfspiller gennem tiden hylder den unge dansker på Twitter.

»Uvirkelig præstation fra Rasmus Højgaard. 18 år og så præsterer han på den måde,« skriver Thomas Bjørn blandt andet på Twitter.

På sidstedagen leverede Højgaard i første omgang en runde i 68 slag svarende til fire slag under par. Undervejs blev det til en eagle, fire birdies og to bogeys.

Højgaard kom flyvende fra start med en birdie og en eagle, og efter tre huller var han i spidsen med to slag til de nærmeste.

Så fulgte imidlertid to bogeys, og den unge dansker faldt ned på en delt andenplads, hvor han længe befandt sig

Han fandt dog hurtigt sit spil igen, og da et par konkurrenter leverede bogeys, lå han efter 13 huller på en delt førsteplads med fem andre spillere.

Den delte førsteplads var dog en kort affære i denne ombæring, og han lå længe et slag fra de bedste i toppen.

Men på sidste hul leverede Højgaard en birdie, der igen sendte ham op på den delte førsteplads, og da den sidste spiller var igennem runden, stod det klart, at danskeren skulle i omspil om sejren.

He's done it!!



18-year-old Rasmus Højgaard eagles the third play-off hole to win the #AfrAsiaOpen! pic.twitter.com/dOGBADtmNf — The European Tour (@EuropeanTour) December 8, 2019

Her var han oppe imod italieneren Renato Paratore og Antoine Rozner.

Højgaard havde en god chance for at putte sig til sejren på første hul, men han missede.

Paratore blev dog sorteret fra, og så fortsatte Højgaard og Rozner til et nyt hul i omspillet. Heller ikke dette bragte en afgørelse. Men på tredje hul sikrede danskeren den meriterende sejr, der gør ham til den tredjeyngste vinder på European Tour nogensinde.

Også Søren Kjeldsen var med i turneringen. Den rutinerede danskere sluttede på en delt 13.-plads i samlet 15 slag under par. Han gik den sidste runde i 69 slag.

/ritzau/