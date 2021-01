Tiger Woods har i mange år været en populær mand. På både godt og ondt, og et enkelt fejltrin kunne være endt galt.

Et af de medier, der jagtede historier om de kendte, var National Enquirer, og det var ikke nogen undtagelse i forhold til Tiger Woods.

»En aften sad jeg på kontoret, og jeg blev kaldt ind til chefredaktøren. Han sad med det største smil nogensinde på læben. Han havde fået årtiets scoop. Tiger Woods.«

Sådan fortæller Neal Boulton, tidligere redaktør på National Enquirer i det nye afsnit af 'Tiger' på HBO. Mediet fulgte Tiger Woods tæt. Og de havde fået nys om, at han var sin kone utro.

Tiger Woods besøgte nemlig ofte en restaurant tæt på sit hjem, hvor han mødte servitricen Mindy Lawton, forklarer den tidligere redaktør. Han fortæller, hvordan Tiger Woods blev betaget af hende og begyndte at se hende bag sin kones ryg.

»De havde et fyrigt forhold. Før de overhovedet nåede ind i soveværelset hos Tiger Woods, mens hans kone var ude at rejse, elskede de i garagen, op mod golfvognen. Og for den mest pletfrie berømthed på hele jorden betød det problemer,« fortæller Neal Boulton.

National Enquirer begyndte at sende journalister efter Tiger Woods, og på et tidspunkt tog de ham på fersk gerning i at have sex med Mindy Lawton.

Journalisten tog billeder af dem sammen, og de gik sågar så langt som at samle servitricens brugte tampon op fra jorden, så de havde et fysisk bevis, fortæller den tidligere redaktør. I Tiger Woods-lejren blev røret smidt på, da der blev spurgt til Mindy Lawton.

Tiger Woods' mange sidespring kostede ægteskabet med Elin Nordegren. Foto: ROBYN BECK Vis mere Tiger Woods' mange sidespring kostede ægteskabet med Elin Nordegren. Foto: ROBYN BECK

»Alle Tigers folk arbejdede på at begrænse skaden. De tænkte kun på, hvordan de kunne fjerne historien. National Enquirer vidste, de havde fået ram på Tiger Woods, men billederne var for slørede til at gå til pressen. Derfor valgte de at indgå en aftale med ham. Som gengæld for deres tavshed skulle Tiger optræde på forsiden af Men's Fitness, som var ejet af samme selskab som National Enquirer,« fortæller Neal Boulton.

Et tilbud, de takkede ja til i Woods-lejren, og dermed kom historien om Mindy Lawton aldrig frem dengang. Det gjorde i stedet en række andre skandaler senere hen – blandt andet affæren med Rachel Uchitel, som endte med at koste ægteskabet med Elin Nordegren. Det kan du læse mere om her.

Dokumentaren 'Tiger' består af to afsnit, som kan ses på HBO. Tiger Woods medvirker ikke selv, og hans agent, Mark Steinberg, er på ingen måde begejstret.

»Ligesom det var tilfældet med bogen, er HBO-dokumentaren bare endnu et uberettiget og usagligt forsøg på at male et portræt, der ikke er komplet, af en af de største atleter nogensinde,« har han sagt om den.