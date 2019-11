Den danske golfspiller Joachim B. Hansen endte på en delt 36.-plads i sæsonfinalen på European Tour.

Det blev ikke til noget stort resultat for golfspilleren Joachim B. Hansen, da han søndag gik fjerde og sidste runde i European Tours sæsonfinale i Dubai.

Danskeren gik de 18 huller i par og sluttede dermed turneringen i samlet et slag under par. Det rakte til en delt 36.-plads blandt de 50 deltagere.

Golfspilleren fra Hillerød har endnu sin første turneringssejr til gode på European Tour, men resultaterne i 2019 var alligevel gode nok til, at han kunne snige sig med i sæsonfinalen på et afbud som den eneste dansker.

Fjerde runde var lidt af en rutsjebanetur for Hansen.

Efter en birdie på andet hul blev det til en dobbelt bogey på fjerde, som dog blev fulgt op med endnu en birdie. Herefter fulgte tre bogeys på hul 9, 10 og 12, inden det på de sidste fem huller blev til tre birdies.

Sæsonfinalen blev vundet af spanske Jon Rahm.

Han kronede dermed et flot 2019, der ud over sejren i Dubai har budt på yderligere to triumfer på European Tour. Spanieren har samtidig noteret sig for to top-10-placeringer og en delt 11.-plads i tre af årets fire majorturneringer.

Rahm vandt i samlet 19 slag under par. Det var et bedre end engelske Tommy Fleetwood. Sejren blev sikret, da Rahm på sidste hul - som den sidste spiller på banen - lavede en birdie og kom et slag foran englænderen.

Sæsonfinalen med det formelle navn DP World Tour Championship havde en samlet præmiepulje på otte millioner dollar, hvilket svarer til lidt over 54 millioner kroner.

/ritzau/