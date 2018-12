Golfspilleren Jeff Winther avancerede 17 pladser med en runde i tre slag under par i South African Open.

Den danske golfspiller Jeff Winther tog et godt spring frem i stillingen, da tredje runde lørdag blev afviklet i European Tour-turneringen South African Open i Johannesburg.

Med en runde i 68 slag - tre under par - avancerede han 17 pladser til en delt femteplads i samlet otte slag under par inden søndagens afsluttende runde.

Winther får dog svært ved at komme helt til tops, da Louis Oosthuizen, der er på hjemmebane i den sydafrikanske turnering, har taget teten og fører med 14 slag under par, mens tre spillere følger efter i 11 slag under par. Danskeren deler femtepladsen med syv andre spillere.

Jeff Winther kom ellers ikke godt fra start lørdag. Han måtte notere sig bogeys på både første og tredje hul, men det skulle vise sig at blive de sidste af slagsen. I alt leverede han fem birdies på runden.

Winther er eneste danske isæt i finalerunderne, da hverken Joachim B. Hansen eller Morten Ørum Madsen klarede cuttet fredag.

