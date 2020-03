Den danske golfspiller Jeff Winther lå i perioder til at vinde Qatar Masters, men blev delt treer.

Det var lige ved og næsten for Jeff Winther på sidstedagen af golfturneringen Qatar Masters.

Danskeren var med i topstriden i European Tour-turneringen og lå i perioder til at ende øverst, men efter en nervøs afslutning endte det med en delt tredjeplads.

Dermed har han stadig sin første sejr til gode på European Tour.

Winther gik ind til dagen på en delt andenplads, et enkelt slag efter den førende spanier, Jorge Campillo.

Fjerde runde startede godt med en birdie, og så røg Winther op på førstepladsen efter en indledende bogey fra spanieren.

Men det fik Campillo hurtigt rettet op på, og der var lighed i toppen de efterfølgende mange huller.

Da det skulle afgøres, gik der dog tilsyneladende nerver i den for Jeff Winther. Han tabte et skridt med en bogey på 12. hul. Samtidig lavede Campillo birdie på både 10. og 13. hul, og så var pludselig et lille hul op til spanieren.

Imens nærmede skotske David Drysdale sig bagfra.

Udsigten til en sejr lod til at påvirke Campillo, der på 16. og 17. hul lavede henholdsvis en bogey og dobbelt bogey.

Det udnyttede Drysdale, og så stod det lige mellem spanieren og skotten. Jeff Winther havde mulighed for at hægte sig på de to på 17. hul, men missede et put og røg et enkelt slag efter.

Så skulle det hele afgøres på 18. og sidste hul. Det klarede Winther i par, men det gjorde de to andre også, og så blev det til en delt tredjeplads for danskeren, mens de to andre måtte i omspil for at finde en vinder.

