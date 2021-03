Jeff Winther har to slag ned til de nærmeste konkurrenter i Qatar Masters på European Tour.

Den danske golfspiller Jeff Winther fortsætter sit stærke spil i European Tour-turneringen Qatar Masters i Doha.

Efter at have afsluttet anden runde ligger Winther således alene i spidsen på en førsteplads.

Winther er samlet i otte slag under par efter to runder i 67 slag - fire under par - efter en anden runde med fem birdies og en enkelt bogey.

Han fører med to slag ned til en håndfuld spillere, der deler andenpladsen. Derefter følger knap ti spillere, der er tre slag efter Winther. I denne gruppe finder man også Joachim B. Hansen.

En række spillere er endnu ikke færdige med anden runde, men Winthers førsteplads er ikke truet.

Et godt stykke tilbage i feltet finder man Benjamin Poke, Søren Kjeldsen, Lucas Bjerregaard og Rasmus Højgaard.

Jeff Winther har aldrig i karrieren vundet en turnering på European Tour.

Turneringen i Qatar har en præmiesum på 1,5 millioner dollar.

