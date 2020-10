Golf-ikonet Jack Nicklaus melder sig nu på banen med en markant opbakning til Donald Trump før næste uges præsidentvalg.

Jack Nicklaus har allerede selv stemt på Trump, og han opfordrer sine landsmænd til at gøre det samme.

I et opslag på de sociale medier konstaterer Nicklas, der regnes for historiens bedste golfspiller, at han er skuffet over det, Donald Trump har måttet finde sig i fra omgivelserne siden 2016, hvor han chokerede og vandt valget.

Jack Nicklaus, som har major-rekorden med 18 sejre, anerkender, at Donald Trumps facon er speciel, men han mener ikke, det betyder noget i det store billede.

»Du bryder dig måske ikke om den måde, som vores præsident siger tingene på eller tweeter – og tro mig, det har jeg sagt til ham – men jeg har lært at se bort fra det og fokusere på det, han har opnået,« skriver 80-årige Jack Nicklaus og fortsætter:

»Det her er ikke en personlighedskonkurrence; det handler om patriotisme, politik og de folk, det rammer. Hans kærlighed til Amerika og dets indbyggere og viljen til at sætte nationen først har været tydelig. Hvordan han har sagt det, er ikke vigtigt for mig. Hvad der derimod er vigtigt, er hans handlinger.«

»Jeg ved godt, at vi blot er få dage fra den 3. november og valgdagen, men jeg er sikker på, at mange af jer endnu ikke har besluttet jer. Men hvis vi fortsat vil have muligheden for at følge den amerikanske drøm og ikke udvikle os til et socialistisk Amerika og have regeringen til at styre vores liv, så anbefaler jeg jer på det kraftigste at overveje Donald J. Trump til fire år mere. Det har jeg gjort, og jeg har allerede afgivet min stemme på ham.«

På Twitter har Donald Trump selv fremhævet Jack Nicklaus' ord, og præsidenten kalder det ‘en stor ære’.

Præsidentvalget afvikles på tirsdag, og herefter finder vi altså ud af, om Jack Nicklaus får sit ønske opfyldt, eller det bliver Joe Biden, som rykker ind i Det Hvide Hus.