Rasmus Højgaard rider videre på en bølge af flot spil, mens Søren Kjeldsen også startede godt i Spanien.

Rasmus Højgaard ligger godt til i toppen af en European Tour-turnering.

Det er der ikke noget nyt i. Det har den danske golfkomet gjort, stort set lige siden turneringerne på Europas højeste niveau startede op igen efter coronapausen.

Men torsdag skete det altså igen. Højgaard ligger således på en delt sjetteplads efter første runde af Andalucia Masters, der spilles nær Sotogrande i Spanien. Den 19-årige dansker gik de 18 huller i par.

Det samme gjorde Søren Kjeldsen, der dermed gør Højgaard selskab på den delte sjetteplads.

Den danske golfveteran Thomas Bjørn samt Thorbjørn Olesen er lige i hælene på deres to landsmænd. Begge er et slag over par.

Joachim B. Hansen og Jeff Winther deltager også i Andalucia Masters. Førstnævnte er i tre slag over par på en delt 35.-plads, mens Winther efter en skidt første runde er delt 85'er, seks slag over par.

Fire spillere deler førstepladsen i to slag under par.

Rasmus Højgaard har været brandvarm, efter at European Tour blev sat i gang igen efter coronapausen. Golfteenageren har inden Andalucia Masters spillet fire turneringer og sluttet som nummer to, delt sekser og tre, inden han sidste weekend vandt UK Championship efter omspil.

/ritzau/