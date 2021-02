Det danske golftalent Rasmus Højgaard gik første runde af WGC Championship i to slag over par.

Det var op og ned for Rasmus Højgaard, da han torsdag indledte golfturneringen WGC Championship.

Den danske komet sluttede i to slag over par og lavede undervejs fire bogeys, en dobbelt bogey samt to birdies og en eagle.

Højgaard ærgrer sig nok især over afslutningen på første runde. På 16. hul blev det således til en bogey, inden han sluttede af med en dobbelt bogey.

Det efterlod den 19-årige dansker på en delt 53.-plads ud af 72 spillere.

WGC Championship er en del af World Golf Championship-serien, der normalt byder på fire årlige turneringer, som alle er blandt de mest lukrative i golfkalenderen.

Præmiepuljen i WGC Championship er på 10,5 millioner dollar, hvilket svarer til 64 millioner kroner. Vinderen får cirka 11 millioner.

Af samme grund er flere af golfsportens største navne også på deltagerlisten. Blandt andre Rory McIlroy og nummer et på verdensranglisten, Dustin Johnson.

Rasmus Højgaard er den eneste danske deltager. Matthew Fitzpatrick og Webb Simpson ligger øverst i stillingen i seks slag under par.

WGC Championship skulle oprindeligt spilles i Mexico, men blev på grund af coronapandemien rykket til The Concession Golf Clubs bane i byen Bradenton i Florida.

/ritzau/