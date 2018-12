Sikke et år Thorbjørn Olesen havde.

Foruden turneringssejren ved Italian Open var den 29-årige danske golfspiller med på det europæiske Ryder Cup-hold, der besejrede USA 17½-10½. Og han slutter året som nummer 43 på verdensranglisten og med en samlet præmiepenge-indtægt på 2.689.794 euro (20 mio. kroner).

»Jeg tager hatten af for Thorbjørn. Han har i 2018 for alvor slået sit navn fast i verdenseliten,« siger den danske golfpromotor Flemming Astrup, der i september fulgte Thorbjørn Olesen på nærmeste hold i Ryder Cup-matchen på 'Le Golf National' nær Paris.

»Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan han henover weekenden viste sig som et mandfolk. Desværre tabte han jo sammen med Rory McIlroy den indledende fourball-match. Men selvom han først kom i aktion igen på konkurrencens sidstedag, fastholdt han motivationen, så han om søndagens sikrede sig en klar sejr over Jordan Spieth (tidligere verdensetter, red.),« siger Flemming Astrup.

Danske European Tour-vindere Listen over danske turneringsvindere på golfspillernes European Tour ser således ud: 2018: Thorbjørn Olesen, Italian Open. Lucas Bjerregaard, Alfred Dunhill Links Championship.

2017: Lucas Bjerregaard, Portugal Masters. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard, Golf Sixes (holdevent).

2016: Thorbjørn Olesen, Turkish Airlines Open.

2015: Thorbjørn Olesen, Alfred Dunhill Links Championship. Søren Kjeldsen, Irish Open,

2014: Thorbjørn Olesen, Perth International.

2013: Thomas Bjørn, Omega European Masters. Morten Ørum Madsen, South African Open. Thomas Bjørn, Nedbank Golf Challenge.

2012: Thorbjørn Olesen, Sicilian Open.

2011: Thomas Bjørn, Omega European Masters. Thomas Bjørn, Johnnie Walker Championship. Thomas Bjørn, Qatar Masters.

2010: Thomas Bjørn, Estoril Open.

2009: Jeppe Huldahl, Celtic Manor Wales Open. Anders Hansen, Joburg Open. Søren Kjeldsen, Open de Andalucia.

2008: Søren Kjeldsen, Volvo Masters.

2007: Mads Vibe-Hastrup, Open de Madrid. Søren Hansen, Mercedes-Benz Championship. Anders Hansen, BMW PGA Championship.

2006: Thomas Bjørn, Nissan Irish Open.

2005: Thomas Bjørn, Dunlop Masters.

2003: Søren Kjeldsen, Diageo Championship.

2002: Thomas Bjørn, BMW International Open. Steen Tinning, Telefonica Open de Madrid. Søren Hansen, Murphy’s Irish Open. Anders Hansen, Volvo PGA Championship.

2001: Thomas Bjørn, Dubai Desert Classic.

2000: Thomas Bjørn, BMW International Open. Steen Tinning, Celtic Manor Resort Wales Open.

1999: Thomas Bjørn, Sarazen World Open.

1998: Thomas Bjørn, Peugeot Open. Thomas Bjørn, Heineken Classic.

1996: Thomas Bjørn, Loch Lomond World Invitational.

Efter Ryder Cup-sejren til Europa var Thorbjørn Olesen ligesom holdkammeraterne og teamets kaptajn, Thomas Bjørn, i højt humør.

»Det må være det største. Det er svært at beskrive, hvad man går igennem derude. Det er så anderledes end normale turneringer. Tilskuerne var helt fantastiske med den opbakning, vi fik,« sagde Thorbjørn Olesen.

Ifølge Flemming Astrup har Thorbjørn Olesen nu skrevet sig ind i golfsportens historiebøger for tid og evighed.

»Det er kæmpestort at have været med til at vinde Ryder Cup. Jeg befandt mig på banen hele weekenden. Her så jeg, hvor dedikeret han gik ind til opgaven. På den midterste konkurrencedag undlod Thomas Bjørn at sende ham i kamp. Men i stedet for at gå i sort gik Thorbjørn ud for at træne sammen med Pádraig Harrington (vicekaptajn, red.), så han var maksimalt forberedt til sin afsluttende opgave,« fortæller Flemming Astrup.

Thorbjørn Olesen vandt i juni den 75. udgave af European Tour-turneringen, Italian Open, i Brescia. Foto: FILIPPO VENEZIA Vis mere Thorbjørn Olesen vandt i juni den 75. udgave af European Tour-turneringen, Italian Open, i Brescia. Foto: FILIPPO VENEZIA

Dansk Golf Unions eliteansvarlige, Claus Mølholm, vurderer, at Thorbjørn Olesens turneringssejr i juni ved Italian Open, hvor danskeren sluttede et slag bedre end hjemmebaneyndlingen Francesco Molinari, er mere betydningsfuld end hans Ryder Cup-præstation.

»Havde han ikke vundet i Brescia, ville han næppe have kvalficeret sig til Europa-holdet eller være avanceret til verdensranglistens top 50. Hermed er han allerede nu sikret deltagelse i forårets første major-turnering, Masters, så i et fremadrettet perspektiv var Italian Open-triumfen enormt vigtig,« siger Claus Mølholm.

Synspunktet bakkes op af den professionelle golfspiller Jeppe Huldahl, der selv tidligere har vundet en turnering på European Touren.

»Det er indiskutabelt, at Thorbjørn i 2018 tog endnu et spring ind i den absolutte verdenselite. Næste mål for ham må være, at han også gør sig gældende i major-turneringerne. 12.-pladsen ved PGA Championships var fremragende. Til gengæld var det mindre godt, at han kiksede cuttet til US Open. Herefter bør han fokusere på, at præstationerne bliver endnu mere stabile, end de har været i år. Umiddelbart vurderet er forudsætningerne gode, da Thorbjørn er blandt de mest veltrænede og mest 'cool', når turneringerne afsluttes,« siger Jeppe Huldahl.

Thorbjørn Olesen Født: 21. december 1989

Nuværende bopæl: London

Ægtestand: ugift

Bedste resultater: Tre turneringssejre på European Touren (Alfred Dunhill Links Championship 2015, Turkish Airlines Open 2016, Italian Open 2018). Med på Europas vindende Ryder Cup-hold i 2018.

Thorbjørn Olesen sluttede 2018 af sammen med landsmanden Søren Kjeldsen ved World Cup for hold, som duoen vandt i 2017.

»Selvom det ikke lykkedes at forsvare titlen, er jeg meget tilfreds med præstationen. Det var endnu engang en fornøjelse at spille sammen med Thorbjørn. Da jeg kom hjem, sagde jeg til min kone, at Thorbjørn undervejs i turneringen fik mig til at føle mig ung,« siger Søren Kjeldsen og tilføjer:

»For selvom der er 15 års aldersforskel på os, er vi gode til at grine sammen. På golfbanen synes jeg, at vi supplerer hinanden godt. Får jeg mulighed for en anden gang at spille sammen med Thorbjørn, er jeg klar. Jeg nyder hans selskab, og den energi, jeg er kommet hjem med, kan jeg helt sikkert overføre til 2019-sæsonen.«

Søren Kjeldsen betegner Thorbjørn Olesens sæson for fænomenal:

»Han vinder Italian Open og kvalficerer sig til det europæiske Ryder Cup-hold, der sjældent har været så stærk. Det siger alt om, hvor godt hans 2018 været.«

