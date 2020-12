Golfspilleren Paige Spiranac er kendt for at være mere end bare almindeligt åben omkring sit liv.

I sin podcast 'Playing A Round' fortæller Instagram-fænomenet ofte om sine holdninger til det ene og det andet, men i det seneste afsnit afslører hun, at der er et emne, som hun bevidst undgår.

Og det er der en særlig grund til.

»Jeg får ofte det spørgsmål, og jeg nægter at besvare det, og jeg har mine grunde,« siger Paige Spiranac.

Paige Spiranac (@_paige.renee)

Det handler om hendes ægteskab.

»Jeg vil beholde noget for mig selv, og det at have et offentligt forhold er meget svært. Så snart man gør det offentligt, giver man alle lov til at stille spørgsmål, og så skal man besvare dem.«

I 2018 blev Paige Spiranac gift med den personlige træner Steve Tinoco.

Ifølge skønheden tror mange, at hun har valgt at forblive tavs omkring forholdet, fordi hun ellers ville miste en god sjat af sine mandlige følgere blandt de 2,9 millioner, hun har på Instagram.

Men det er slet ikke tilfældet, forklarer hun. Og så vil hun ikke have, at det går ud over hendes nærmeste.

»Jeg har valgt at være offentlig og lægge mit liv op online (...) Hvis jeg har en bedre halvdel, har vedkommende ikke valgt at gøre det. Jeg vil ikke have, at vedkommende skal udsættes for grimme kommentarer om sig selv,« fastslår Paige Spiranac.

Tidligere har amerikaneren dog afsløret detaljer om sit datingliv.

