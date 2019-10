Tredje runde af Portugal Masters blev ikke nogen succes for Joachim B. Hansen, der faldt tilbage i stillingen.

Efter en god anden runde fredag kom Joachim B. Hansen lidt ned på jorden igen, da tredje runde af golfturneringen Portugal Masters lørdag blev afviklet.

Hansen startede dagen på en delt 19.-plads, men sluttede på en delt 54.-plads efter at have gået de 18 huller i tre slag over par.

Danskeren er nu samlet to slag under par.

Hansen startede dagen skidt og lavede allerede på første hul en bogey. På niende hul blev det endnu en bogey, og på 14. gik det endnu værre med en dobbelt bogey.

På det efterfølgende hul fik danskeren gjort lidt af skaden god igen med dagens eneste birdie.

Lidt bedre gik det for Nicolai Højgaard, der gik tredje runde i et slag under par og nu er samlet tre slag under par.

Det rækker til en delt 47.-plads. Den unge golfkomet lavede to bogeys og tre birdies på lørdagens 18 huller.

Højgaard og Hansen har henholdsvis 12 og 13 slag op til den førende sydafrikaner Brandon Stone, inden det hele skal afgøres søndag.

/ritzau/