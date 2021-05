Phil Mickelson fastholder førstepladsen i PGA Championship. Dansk talent falder langt tilbage i stillingen.

Den 50-årige amerikanske golfspiller Phil Mickelson formåede lørdag at fastholde sin føring i majorturneringen PGA Championship efter en runde med både op- og nedture.

Mickelson indledte lørdagens runde i fem slag under par og udbyggede sit forspring til forfølgerne med fem birdies på de første ti huller.

Men en bogey og en dobbelt bogey på hullerne 12 og 13 betød, at han måtte nøjes med en runde i to slag under par.

Mickelson er samlet syv slag under par, mens landsmanden Brooks Koepka følger lige efter i seks under par.

- Jeg spiller bedre, end min score viser. Selv om det gik galt et par gange, så er det betydeligt bedre, end det har været, siger Mickelson om sit spil.

Han vil med en sejr blive den ældste spiller nogensinde til at vinde en majorturnering. Rekorden indehaves af amerikaneren Julius Boros, som var 48 år, da han i 1968 vandt PGA Championship.

Siden 2016 er det ikke lykkedes for Mickelson at slutte blandt de ti bedste i en majorturnering, men han ser optimistisk på muligheden for at bryde den stime.

- Jeg spiller virkeligt godt. Jeg formår at holde fokus, siger Mickelson, der ikke har vundet en major siden British Open i 2013.

Den 20-årige Rasmus Højgaard er eneste dansker i turneringen, men en dårlig runde lørdag i syv slag over par sendte ham langt ned i feltet til en placering som nummer tredjesidst.

/ritzau/AFP