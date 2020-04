Made in Denmark, der er en del af European Tour, kommer ikke til at blive afholdt i 2020.

Det bliver ikke muligt at se nogle af Europas bedste golfspillere i aktion i Danmark i 2020.

Turneringen Made in Denmark, der er en del af European Tour, dropper at finde nye datoer i 2020 og bliver rykket til endnu ukendte datoer næste år.

Det oplyser turneringen på sin hjemmeside.

Det var tidligere blevet meddelt, at Made in Denmark, der skulle have været spillet fra 21. til 24. maj, var udsat til ukendte datoer på grund af coronavirus.

Det oplyses, at man undersøgte muligheden for at flytte turneringen til september, men at der lige nu er for stor usikkerhed om, hvorvidt det ville være muligt.

- Derfor har både ledelse og bestyrelse fundet det urealistisk at gennemføre årets turnering på den måde, som turneringen er kendt for.

- Det er naturligvis meget trist, at årets turnering må aflyses, men mulighederne for at lave en god turnering var desværre udtømte eller så spinkle, at der ikke var mere at gøre, lyder det på hjemmesiden.

Sidste år vandt østrigske Bernd Wiesberger turneringen, der blev afholdt på Himmerland Spa & Golf Resort.

Challenge Tour-turneringen Made in Denmark Challenge, som skulle have været afholdt på Frederikshavn Golfklubs baner i august, er ligeledes aflyst.

/ritzau/