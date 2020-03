Som følge af coronavirusepidemien bliver den danske European Tour-turnering flyttet til en ny dato.

Den danske golfturnering Made in Denmark bliver alligevel ikke spillet som planlagt 21.-24. maj.

På grund af coronavirusepidemien har arrangørerne valgt at flytte turneringen til et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

Det oplyser Made in Denmark i en pressemeddelelse.

- Vi er meget bekymrede over den aktuelle udvikling af coronavirus, og vi mener, at den bedste beslutning er at udsætte begivenheden, siger Made in Denmarks promoter, Flemming Astrup.

Sammen med European Tour vil turneringsarrangørerne snarest muligt undersøge, hvornår der er en ny plads i kalenderen.

- Det er stadig for tidligt at sige hvornår, men både vi og Himmerland Golf & Spa Resort ser frem til at præsentere en fantastisk bane og turnering for spillere og fans, når vi er på den bedre side af denne uheldige situation, siger Flemming Astrup.

/ritzau/