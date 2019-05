Vinderen af US Women's Open i Charleston, USA, får en million dollar (6,7 millioner kroner). Det er rekord.

Vinderen af golfturneringen US Women's Open får den største pengepræmie nogensinde til kvinder.

Arrangørerne bag turneringen i Charleston, USA, i denne uge, Den Amerikanske Golfunion, udlover en million dollar (6,7 millioner kroner) til vinderen.

Det er stigning på 500.000 dollar. Den samlede præmiesum vil være 5,5 millioner dollar (36,8 millioner kroner).

Beslutningen vækker glæde hos de professionelle kvindelige golfspillere.

- Det er fantastiske nyheder, siger den amerikanske golfspiller Lexi Thompson.

- Det er velfortjent. Men jeg tror også, at golf bare generelt vokser sig større som sportsgren. Spillerne er meget begejstrede, og forhåbentlig kan vi blive ved med at forbedre os, siger hun.

US Women's Open løber fra 30. maj til 2. juni.

Også herreturneringen US Open ved Pebble Beach 13. juni får tilført flere penge til deltagerne.

Her vil den samlede præmiesum være på 12,5 millioner dollar (84 millioner kroner).

Tiger Woods tjente 2,07 millioner dollar (14 millioner kroner) for sin sejr i Major-turneringen the Masters i april. Her var den samlede præmiesum 11,5 millioner dollar (77 millioner kroner).

/ritzau/AFP