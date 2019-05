Danske Martin Simonsen åbnede Made in Denmark med et hole-in-one på hul 16 på førstedagen i Himmerland.

Golfturneringen Made in Denmark var blot få timer gammel, før turneringens første hole-in-one var en realitet.

På det ikoniske hul 16, der typisk samler tusinder af tilskuere, leverede 27-årige Martin Simonsen det perfekte slag, da han sendte bolden direkte i hul fra tee-stedet.

Simonsen var blandt de første spillere, der slog ud torsdag morgen, da den sjette udgave af golfturneringen i Himmerland gik i gang klokken 7.30.

Hobro-spilleren optræder normalt ikke på European Tour, men den lavere rangerede Challenge Tour.

Den perfekte slag betyder, at Martin Simonsen kom to under par. Han mangler dog endnu at færdiggøre de sidste to huller på første runde.

/ritzau/