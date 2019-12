Selvom et tweet rent faktuelt er sandt, er det ikke nødvendigvis smart at skrive det.

Det må den spanske golfspiller Gonzalo Fernández-Castaño nok sande efter et par tweets torsdag og fredag.

Her startede spanieren med at sende en spydig kommentar til Greta Thunberg, der netop er blevet kåret til TIME Magazines 'Person of the Year' for sin kamp for miljøet.

Det gjorde han ved at dele et billede af sine samlede flyrejser for 2019, der har bragt ham rundt i det meste af Europa samt et par stedet i Mellemøsten, Afrika og USA.

Another year in the books! Enjoy @GretaThunberg pic.twitter.com/C7LEnIRZjO — Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) December 12, 2019

50 flyrejser har Gonzalo Fernández-Castaño været på i 2019, og han står derfor for et CO2-udslip på 23,3 tons, hvilket han fejrer med at bede Greta Thunberg om at 'nyde det'.

Det fik en række folk til at gå til Gonzalo Fernández-Castaño.

Heriblandt brugeren Tom Stenner-Evans, der taggede et nogle af spanierens sponsorer, herunder Ralph Lauren, hvor han forundret spurgte, om de ville have ham som ambassadør.

Så stak spanieren tilbage.

Gonzalo Fernández-Castaño. Arkivfoto. Foto: MARK RALSTON Vis mere Gonzalo Fernández-Castaño. Arkivfoto. Foto: MARK RALSTON

'Og hvad så? Adolf Hitler fra TIMEs 'Person of the Year' i 1938. Det samme var Stalin, ikke bare én, men to gange,' skriver Gonzalo Fernández-Castaño.

TIMEs pris til årets person uddeles til den, der på godt eller ondt har haft størst indflydelse på årets gang.

Gonzalo Fernández-Castaño blev professionel i 2004 og vandt prisen som årets nye golfspiller, der hedder Sir Henry Cotton Rookie of The Year, i 2005 - en pris som stjerner som Sergio Garcia, Brooks Koepka, Jon Rahm, Nick Faldo og Thomas Bjørn har vundet tidligere.

Spanieren har syv sejre på den europæiske tour.