Det skulle egentlig have været én stor fest, men det endte i stedet med lidt af et skænderi.

Lørdag aften var det i hvert fald ikke ligefrem golfspillet, der stjal overskrifterne ved årets Ryder Cup i Rom.

For da den nordirske superstjerne Rory McIlroy skulle til at lave et vigtigt putt, blev han kort inden dybt frustreret over amerikanske Patrick Cantlays caddie, Joe LaCava.

Årsagen var, at sidstnævnte blev stående på banen og fejrede et godt putt af Cantlay ved at vifte med sin kasket og opildne publikum, mens nordireren forberedte sig lige ved siden af.

Patrick Cantlay (tv.) fejrede et putt med sin caddie, Joe LaCava.

Noget, der efterfølgende gjorde Rory McIlroy og flere af Europa-holdkammeraterne rasende på LaCava, eftersom nordireren missede ét af sine slag.

Det store skænderi på golfbanen stoppede dog langtfra her.

Ifølge Sky Sports stødte McIlroy og flere officials fra USA-holdet nemlig ind i hinanden på parkeringspladsen efter lørdagens runde. Og her var det egentlig meningen, at der skulle have været faldet en lille undskyldning af til den nordirske stjerne.

Den gad han dog på ingen måde at tage imod lige dér.

Rory McIlroy var stadig rasende lørdag aften.

Og derfor endte det hele i endnu et stort skænderi.

Et skænderi, hvor parterne til sidst måtte skilles ad af folk, der stod tæt på, afslører en video, der florerer på det sociale medie X – tidligere kendt som Twitter.

Flere amerikanske medier skriver ligeledes, at LaCava søndag morgen anmodede om et møde med McIlroy for endnu en gang at undskylde hændelsen.

Det er dog ikke bekræftet, om mødet rent faktisk nåede at finde sted, inden der blev taget hul på søndagens afgørende dag ved Ryder Cup.

Skænderier eller ej, så formåede Europa dog at generobre Ryder Cup-tronen fra USA.

Med danske Nicolai Højgaard på holdet formåede europæerne nemlig at vinde med 16,5 point mod USA's 11,5 efter 6-6 i søndagens singler.