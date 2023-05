17 dollar svarende til cirka 117 kroner.

Det var prisen for en øl i sidste uges PGA Championship i Oak Hill Country Club i Rochester, New York.

Men én tilskuer endte med at drikke 'gratis', da han blev ramt af godt gammeldags held i uheld.

Under sin opvarmning ramte golfstjernen Joel Dahmen nemlig Caleb McGuire på anklen med sin golfbold. I et tweet har sidstnævnte fremvist billede af sin skade og fortalt, hvordan Joel Dahmen hurtigt gjorde det godt igen.

Shoutout to @Joel_Dahmen for hitting my calf with a tee shot today on hole #1! He proceeds to ask me how much a beer costs at the tourney and I tell him $17 a pop. He then pulls out a crispy $100 bill and says "I got your beers today." pic.twitter.com/oLIenCUj5q — Caleb McGuire (@YourPalCal_) May 18, 2023

»Han spurgte mig, hvor meget en øl kostede til turneringen, og jeg fortalte ham, at de stod i 17 dollar stykket. Så hev han en nyslået 100 dollarseddel frem og sagde: 'Øllene er på mig i dag',« lyder det i tweetet, som også har et billede af de to med pengesedlen.

Joel Dahmen har også delt Caleb McGuires tweet og undskylder nok en gang, mens han skriver, at han håber øllene blev nydt.

35-årige Joel Dahmen er blevet et endnu mere populært navn på PGA Touren, efter han spillede en central rolle i Netflixserien 'Full Swing'.

Her viste han masser af selvironi og kaldte sig selv for en middel spiller i PGA Tour-feltet.

»Jeg kommer aldrig i hall of fame. Når jeg trækker mig tilbage fra golf, er der ingen, der kommer til at huske, hvem jeg er. Det forstår jeg godt, og jeg har det fint med det. Jeg spiller ikke for mit eftermæle. Nogen siger, at det er derfor, jeg aldrig bliver en af de store,« forklarede han i serien, ifølge CNN.

Selvsamme serie sluttede dog med, at han alligevel endte i top ti ved US Open i 2022. Karrierens indtil videre bedste resultat.