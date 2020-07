Golfspilleren Camilo Villegas mistede sin datter på bare 22 måneder mandag. Hun tabte kampen til kræft.

Den 38-årige colombianer har endnu ikke selv kommenteret tragedien, men blev rørt i sidste måned, da han talte om datterens kamp mod en tumor i hjernen. Det skriver The Sun.

»Det har været hårdt. Jeg bliver sikkert bevæget, men det er okay,« sagde han inden en turnering i USA og fortsatte:

»Det er en inspiration at se min lille pige kæmpe. Jeg ved ikke, hvor min hjerne er, men jeg ved, hvor mit hjerte er. Men du er også nødt til at lytte til de mennesker, der elsker dig.«

Vis dette opslag på Instagram += Et opslag delt af Camilo Villegas (@camilovillegasofficial) den 6. Apr, 2019 kl. 5.56 PDT

Datteren, Mia, døde, efter lægerne i Miami havde forsøgt at redde hendes liv med både kemoterapi og operationer.

Golfstjernen, der har været helt fremme som nummer syv på verdensranglisten, tilføjede i sidste måned, at han ikke vidste, om han kunne spille turneringsgolf.

»Min kone har været meget stærk, og du er nødt til at følge dine instinkter, og helt ærligt, så ved jeg ikke, om mine instinkter siger, at jeg skal spille i denne uge.«

Camilo Villegas og konen, Maria, bemærkede for første gang i februar, at Mia græd mere, end hun plejede.

»Hun var altid som en lille abe, der klatrede på alle ting. Men jeg bemærkede en dag, at hun ikke klatrede mere. Derudover græd hun mere om natten, end hun normalt gjorde.«

Lægerne kunne efter en scanning i marts konstatere, at Mia var ramt af en aggressiv tumor på hjernen, der voksede.

Jay Monahan, der er kommissær i golforganisationen PGA Tour, siger i en meddelelse, at man er trist over at have mistet et medlem af golffamilien.

Camilo Villegas har ikke svinget en golfkølle siden juni.