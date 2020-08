Golfspilleren Camilo Villegas mistede i juni datteren Mia. Hun tabte kampen til kræft og blev bare 22 måneder gammel.

I denne uge er 38-årige Villegas tilbage på golfbanen, og under et interview kunne han ikke holde tårerne tilbage, da snakken faldt på Mia.

»Hun er ikke med os fysisk, men hun vil være i vores hjerter for evigt. Jeg kan mærke kærligheden. Jeg kan mærke energien.«

Datteren havde en tumor i hjernen, og hendes forældre bemærkede, at der var noget galt i februar, fordi Mia græd mere, end hun plejede.

Et opslag delt af Camilo Villegas (@camilovillegasofficial) den 6. Apr, 2019 kl. 5.56 PDT

Efterfølgende kæmpede Mia en lang kamp for at overleve, og den har inspireret hendes far.

»Jeg kunne se den lille pige kæmpe for sit liv, og det var ret inspirerende. Hun vil blive ved med at inspirere os.«

Camilo Villegas, der tidligere i karrieren har været blandt de 10 bedste golfspillere i verden, deltager i denne uge i turneringen Nationwide Children's Hospital Championship.

Og golfspilleren fortæller, at han og konen så småt er ved at vende tilbage til en normal hverdag.

Officially a Dad. Mom @maria_ochoam and Mia doing great and I simply can't stop smiling... Welcome to this world and this Family Mia. #Hola Et opslag delt af Camilo Villegas (@camilovillegasofficial) den 3. Okt, 2018 kl. 3.54 PDT

»Min kone er hjemme hos sin mor. Vi begynder langsomt at komme tilbage til et normalt liv. Og underligt nok, så kan jeg ikke ændre, hvad der er sket i fortiden. Men min familie og jeg kan have en god attitude, så vi er klar til, hvad der sker i dag og i fremtiden.«

Lægerne forsøgte at redde Mias liv med flere operationer samt kemoterapi, men det var desværre for sent. Hun døde på et hospital i Miami i USA.

Camilo Villegas fik en fornuftig start på turneringen, da han er placeret som nummer 30 efter torsdagens første runde.