Paige Spiranac er ikke en kvinde som alle andre.

Ud over at være professionel golfspiller og kunne bryste sig af at have en Instagram-konto med 2,5 millioner følgere, er hun også yderst åben omkring sit datingliv.

Det kommer hun ind på i sin podcast ved navn Playing A Round with Paige Renee.

Du kan se flere billeder af Paige Spiranac i bunden af artiklen.

Foto: Screenshot Instagram/_paige.renee Vis mere Foto: Screenshot Instagram/_paige.renee

Her afslører den 27-årige kvinde en hel del om sit datingliv. Og mere specifikt, hvilken type sportsudøvere hun har haft romancer med.

Paige Spiranac har datet atleter fra alle de vigtigste sportsgrene, forklarer hun, og lægger ud med at fortælle, hvordan det er at date en basketballspiller.

»De har for travlt med at spille Call of Duty til at svare, og af en underlig grund har de løjet sig mindre, end de egentlig er,« siger Spiranac.

Hun har mest datet baseballspillere, forklarer hun, og følger så op med at knytte nogle ord til golfspillere - som ikke ligefrem er særligt positive.

Vis dette opslag på Instagram Missing golf in Hawaii right about now! What’s the number one golf course on your bucket list? Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee) den 27. Maj, 2020 kl. 12.44 PDT

»Det eneste, som er mindre tvivlsomt end deres hårgrænse er deres forpligtelse over for forholdet,« siger brystbomben.

Skulle hun vælge, foretrækker hun klart hockeyspillere og mænd, der spiller amerikansk fodbold.

Engang var hun håbløst forelsket i en fra sidstnævnte sportsgren.

»Jeg syntes, at han var den sødeste, den fantastiske person nogensinde, og jeg blev forelsket i ham. Det nåede så vidt, at han ville skrive til mig klokken tre om natten, bare så jeg kunne køre ham hjem, så jeg var nærmest hans Uber-chauffør. Og jeg gjorde det,« siger Spiranac, der ifølge eget udsagn aldrig har haft et one night stand.

Den amerikanske fodboldspiller tog hende aldrig med på date.

Paige Spiranac er mere åben end de fleste, og hun har både fortalt, at cannabis har ændret hendes liv, at hun har modtaget dødstrusler samt om et nøgenbillede, hun havde sendt til en mand.

Vis dette opslag på Instagram Selfie first. Making my bed second. Priorities ya know #messyhairdontcare Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee) den 9. Apr, 2020 kl. 8.43 PDT