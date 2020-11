Hun fryder sig, Paige Spiranac. Og så er hun også en smule chokeret.

For efter US Masters-turneringen i forrige weekend, har hun ikke meget tilovers for den 27-årige golfstjerne Bryson DeChambeau.

Her skuffede amerikaneren alt og alle ved at slutte på en delt 34. plads, men den præstation er ikke ligefrem noget, den 26-årige golfspiller og Instagram-sensation Paige Spiranac ligger søvnløs over om natten.

Det fortæller hun i sin podcast 'Playing a Round', hvor hun forklarer, at hun godt kan forstå, at DeChambeau er blevet hånet for sin Masters-præstation på de sociale medier.

27-årige Bryson DeChambeau under US Masters.

»Bryson får en masse had, og på en måde fortjener han det,« siger hun ifølge det engelske taboidmedie The Sun.

Hun mener nemlig, at han er alt for selvsikker i sin attitude, og det falder ikke i god jord hos golfentusiaster verden over:

»Han kommer bare ud på en måde, der irriterer folk, og det får folk til at vende sig imod ham.«

Paige Spiranac har tidligere været ude med skarp kritik af Bryson DeChambeau, hvor hun kaldte ham for en 'idiot' på grund af 'manglende respekt' på golfbanen.

DeChambeaus placering ved US Masters kommer dog som lidt af et chok for Paige Spiranac, fordi den amerikanske golfstjerne er forsvarende US Open-vinder.

»Jeg var chokeret over hans niveau. Jeg havde forventet, han ville brænde banen af,« siger hun i podcasten.

Bryson DeChambeau ligger i øjeblikket nummer syv på PGA Tourens verdensrangliste.

Årets US Masters blev vundet af 36-årige Dustin Johnson, der dermed hentede sin anden major.

Det var dog hans kæreste, Paulina Gretzky, som er datter af den legendariske ishockeyspiller Wayne Gretzky, der stjal billedet efter triumfen.