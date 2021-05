Selv professionelle sportsudøvere kan have problemer med at score.

Det havde golfspilleren Patrick Reed i hvert fald.

For Patrick Reeds første møde med sin nuværende hustru, Justine Karain, opstod kun, fordi hendes søster Kris aldrig svarede tilbage på hans sms efter deres første date.

»Jeg var på mit første semester på universitetet i Georgia, og søsteren Kris kom forbi, og vi var på en date. Efter daten skrev jeg til hende for at høre, om hun var kommet sikkert hjem – men intet svar,« forklarer Reed i et interview i podcasten Golf Digest og fortsætter:

Patrick Reed og hans hustru Justine. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Patrick Reed og hans hustru Justine. Foto: PAUL ELLIS

»Så jeg skrev til hendes søster Justine på Facebook, som bekræftede, at hun var hjemme igen, men at jeg nok ikke skulle regne med det helt store. Så jeg begyndte at snakke med Justine, hvor jeg opdagede, at hun er en utrolig drevet person. Vi fortsatte med at snakke sammen, og et par år gik, og så begyndte vi at date. Bedste beslutning i mit liv.«

Det udviklede sig til, at parret blev uadskillelige, og Justine Karain blev hans caddy i de første to år af hans PGA Tour.

Herefter blev de gift i 2012, men de første år var hårde for parret, da de nærmest boede i deres bil, og Justine Karain måtte sætte sin karriere på pause.

Netop det med at sætte karrieren på pause er noget, Patrick Reed roser i podcasten, da han fortæller, at han aldrig vil glemme det, og han håber, at han en dag bare kan være halvt det menneske, som hun er.