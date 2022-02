Phil Mickelson skubber til nogle grænser og sætter spørgsmålstegn ved det nuværende format af PGA Touren. Senest har sagen dog taget en noget dramatisk drejning.

Saudi-Arabien pønser på at lave en Super Golf League, som den olierige ørkenstat angiveligt vil poste tre milliarder dollar i – svarende til over 19 milliarder danske kroner. Phil Mickelson støtter op om at oprette denne nye golftour og er i et interview med golfskribenten og forfatteren Alan Shipnuck kommet med en særdeles opsigtsvækkende udtalelse om dette.

»Vi ved, at de dræbte Jamal Khashoggi (journalist for Washington Post, red.) og har en forfærdelig historie hvad angår menneskerettigheder. De henretter folk derovre for at være homoseksuelle,« siger Phil Mickelson og fortsætter:

»Når jeg ved alt dette, hvorfor skulle jeg overhovedet overveje det? Fordi denne mulighed får man kun én gang i livet for at forme det billede vi har af, hvordan PGA Touren fungerer. De har været i stand til at klare sig med manipulerende, tvangsprægede taktikker, fordi vi, spillerne, ikke havde nogen anden udvej.«

Foto: Steph Chambers Vis mere Foto: Steph Chambers

De kontroversielle udtalelser kom i forbindelse med Alan Shipnucks kommende biografiske bog om netop Phil Mickelson, hvor interviewet blev frigivet på Firepitcollective som en teaser for den kommende udgivelse.

Phil Mickelsons kritik af PGA Touren ikke er noget nyt. Senest kaldte han Touren for »modbydeligt grådige« i et interview med Golf Digest. Alligevel var hans holdning til det saudiske regime en stor overraskelse i betragtning af, at han støtter den saudiske Super League, som bliver støttet af offentlige midler i Saudi-Arabien.

At Phil Mickelson siger særdeles opsigtsvækkende ting, er ikke noget nyt for spillerne på PGA Touren, men denne gang synes han at træde over stregen – i hvert fald ifølge nogle af hans kolleger

»Det virker som lidt af en egoistisk udtalelse,« siger Justin Thomas til Golf Channel, men siger samtidig også, at Phil Mickelson er en af dem, der har været med til at gøre PGA Touren til det, den er i dag.

Joel Dahmen, som lejlighedsvis er Phil Mickelsons træningspartner, blev ikke overrasket over kollegaens opsigtsvækkende kommentarer.

»Jeg tror, ​​at Phil taler for Phil. Har han sagt nogle geniale ting gennem årene? Jo da. Har han sagt nogle knap så geniale ting? Det tror jeg også. Men Phil taler ikke for os, og han taler ikke for mig,« slog Joel Dahmen fast til Golf Channel.

Lige nu er der en voksende splid på Touren mellem de spillere, der fortsat gerne vil være loyale over for den amerikanske turnering, og så er der dem, der ser ud til at have en interesse i saudiske Super League.

Begge sider brokker sig dog lige nu over manglen på klare fakta og en plan for, hvad der kan komme til at ske.