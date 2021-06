Livet kører ikke på skinner for golfspilleren Angel Cabrera, som det gjorde for cirka 15 år siden, hvor han vandt de største turneringer i verden.

Han vendte nemlig hjem til Argentina torsdag iført skudsikker vest, sikkerhedshjelm og håndjern efter at have været på flugt siden august sidste år.

Det skriver Daily Mail.

Nu kan 51-årige Angel Cabrera se frem til en retssag i hjemlandet, hvor han er tiltalt for vold mod tre kvinder. Volden skulle have stået på mellem 2016 og 2020.

Angel Cabrera har tidligere vundet US Open og US Masters. Foto: Nicholas Kamm Vis mere Angel Cabrera har tidligere vundet US Open og US Masters. Foto: Nicholas Kamm

Daily Mail tilføjer, at en meddelelse fra ordensmagten i Argentina siger, at golfspilleren blandt andet har truet kvinderne samt gjort skade på deres krop.

Golfspilleren flygtede fra Argentina sidste år, efter han ikke mødte op til et møde med anklageren. Det sendte ham på Interpols eftersøgningsliste, indtil han blev anholdt i Brasilien tidligere på året.

Anklageren Laura Battistelli siger, at Angel Cabrera kommer til at stå til ansvar for sine handlinger -–både flugten samt volden. Mediet skriver dog ingenting om, hvilken straf den argentinske golfspiller risikerer.

Det var Cecilia Torres Mana, som først anklagede den 51-årige argentiner. Han skulle have slået hende i hovedet tilbage i december 2016.

Siden har to andre kvinder også anklaget Angel Cabrera for vold. Det er eksempelvis hans tidligere partner Silva Rivadero, som er stået frem.

Golfspilleren var på toppen af sin karriere i 2007, da han vandt US Open og i 2009, da han vandt US Masters.