Den amerikanske golfspiller/Instagram-stjerne Paige Spiranac langer nu kraftigt ud efter tv-kommentator.

Det startede med, at den australske sportskommentator Francis Leach fik morgenkaffen galt i halsen, da han bladrede i den australske avis The Age. Her faldt han nemlig over en helsidesannonce for et bettingfirma – og her optrådte Paige Spiranac i en tætsiddende kjole.

Chokket var så stort, at Francis Leach måtte til tasterne på Twitter.

»I en tid, hvor objektiviseringen og misbruget af kvinder, der reducerer dem til ikke at være mere end legetøj for mænd, bliver afsløret for, hvad det er – hvordan kan The Age så publicere skrald som dette for betaling,« spurgte han sine mere end 53.000 følgere.

»Hykleri,« konstaterer tv-kommentatoren.

Men det synspunkt ville den 27-årige golfspiller, der står noteret for en professionel turneringssejr og tre millioner Instagram-følgere, ikke lade stå ubesvaret.

Så hun for i flæsket på Francis Leach – med en række skarpe kommentarer på Twitter.

»Fuck off.«

Tag me next time you coward. My name is right there. — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) March 25, 2021

»'Tag' mig næste gang, din kujon. Mit navn er lige her,« lød det fra Paige Spiranac, der herefter besvarede en række indlæg fra andre brugere, der blandede sig i samtalen.

Der var blandt andet en bruger, der anklagede hende for bare at hige efter mandlig opmærksomhed. Hertil lød svaret.

»Undskyld, at jeg er født med bryster. Jeg har ikke tænkt mig at gemme dem væk, fordi din ærte-hjerne ikke kan forstå, at en kvinde kan være klog, stærk og sexet på samme tid.«

Som kommentarerne væltede ind, så Paige Spiranac så nødsaget til at slå fast, at hun ikke havde i sinde at lave om på sig selv.

»Det er skørt – jeg kan blive fortalt, at jeg ser for fed ud, for tynd ud, for plastik-agtig ud, for gammel ud, har for meget makeup på, har for lidt makeup på, har for store bryster, har for lille en røv, ser for bleg ud, har for blond hår, har ikke blond nok hår – alt sammen på én dag.«

»Venner, det er ikke et Build-a-Bear-værksted herovre. Slap lige af,« slog Spiranac fast.

Francis Leach har efterfølgende slettet sit tweet.

Paige Spiranac blev professionel golfspiller i 2015 – men har ikke spillet nogle turneringer de seneste år, hvor hendes influencer-karriere har fyldt mere og mere.