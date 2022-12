Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Julen er for mange ensbetydende med familiehygge, men i golflegenden Gary Players familie har julehyggen fået et kæmpe slag.

Den 87-årige legende har nemlig sagsøgt sit barnebarn, Damian, ligesom han sagsøgte sin søn, Marc, tidligere i år.

Gary Player, der som én af kun fem golfspillere i historien har vundet alle de fire største turneringer, beskylder sine familiemedlemmer for at sælge betydningsfulde memorabilia fra hans glorværdige karriere mod hans vilje.

Det skriver The Palm Beach Post.

Gary Player har sagsøgt sin søn og sit barnebarn. Foto: DAVID CANNON Vis mere Gary Player har sagsøgt sin søn og sit barnebarn. Foto: DAVID CANNON

Marc og Damian Player har angiveligt solgt trofæer, jern og sko tilhørende Gary Player for samlet mere end fire millioner kroner mod hans vilje.

Ifølge den legendariske golfspillers advokat, kommer søgsmålene efter mere end et års uenighed mellem Gary Player og hans søn Marc over den 87-åriges mange samleobjekter.

Søgsmålet drejer sig også om profiler på de sociale medier og en hjemmeside, som sønnen skulle have videregivet til sin far, efter deres samarbejde var stoppet.

Barnebarnet Damian er desuden sagsøgt for at sælge adskillige af golflegendens Rolex-ure for det mediet beskriver som 'store beløb'.

Tidligere i år var det Gary Players anden søn Wayne, der var i vælten, da han blev idømt livstidskarantæne fra en af golfsportens mest ikoniske baner, fordi han 'lavede en Bendtner'. Det kan du læse mere om HER.

Kun Jack Nicklaus, Tiger Woods og Walter Hagen har flere majorsejre end Gary Player.