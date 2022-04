Den australske golflegende Jack Newton er ikke mere.

Den tidligere mester er død i en alder af 72 år grundet helbredsmæssige komplikationer, meddeler hans familie.

Jack Newton triumferede i Australian Open, fik også en sejr på PGA-touren og blev tredobbelt vinder af European Tour.

Hans karriere blev indledt i 1972, og året efter vandt han Dutch Open, hvorefter han begyndte at stige i graderne.

Men i en alder af kun 33 år sluttede karrieren brat efter en forfærdelig ulykke.

Under et heftigt regnvejr i 1983 gik han nemlig ind i et flys snurrende propel, og det betød, at han mistede sin højre arm og synet på øjet i samme side. Foruden andre alvorlige skader.

Lægerne gav ham kun 50 procent chance for overlevelse, og han var flere dage i koma samt næsten to måneder på intensiv.

»Det så ikke godt ud for mig. Det forstod jeg fra det øjeblik, præsten gik rundt om min seng,« har han senere fortalt.

Men heldigvis overlevede Jack Newton sin ulykke, og han kom på arbejdsmarkedet igen som kommentator.