Golflegenden Greg Norman er havnet i modvind.

Det skyldes et interview, hvor han blev konfronteret med mordet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Det var en journalist fra Washington Post, der spurgte til drabet, da Norman er blevet direktør i den saudiarabiske golfvirksomhed LIV Golf Investments.

Og svaret fra den tidligere verdensetter har fået mange op i det røde felt.

»Alle har taget ansvar for det, har de ikke? Der er blevet talt om det, ud fra det jeg har læst. Tag ansvar, uanset hvad det er,« sagde Norman ifølge The Guardian og fortsatte:

»Hør her, vi har alle lavet fejl, og de fejl vil du bare gerne lære af, så du ved, hvordan du kan rette op på det,« sagde Norman, der også begyndte at forklare om alle de gode ting ved Saudi-Arabien.

Han ønsker desuden at »se frem og ikke tilbage«, lød det fra Norman, der understregede, at han ikke ønskede at kigge på det politiske – han vil »videre«.

Jamal Khashoggi blev slået ihjel på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i oktober 2018.

Han havde skrevet en lang række kritiske artikler om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien. Han skrev blandt andet for Washington Post. I Saudi-Arabien indrømmede man drabet, men hævdede, at de ansvarlige handlede på egen hånd og udførte en 'ulovlig operation', da de slog Khashoggi – hvis lig aldrig er blevet fundet – ihjel.

Og kommentaren fra Greg Norman har fået mange reaktioner med på vejen.

'Han sagde virkelig det dér,' skriver New York Times-journalisten Tariq Panja på Twitter, hvor han har vedhæftet bemærkningen om, at alle laver fejl.

'Okay, allesammen. Jeg tror, det er på tide, vi stopper med at tale til Greg Norman. Lad os bare lade være,' skriver journalisten Jack Crosby fra CBS Sports.

De to er langtfra de eneste, der er blevet forargede over den tidligere golfstjerne, der blandt andet bliver kaldt for 'dagens største røvhul i hele verden'.

'Præcis. Hvem har ikke begået den fejl at dræbe nogen?' lyder det sarkastisk fra journalisten Paul Hodowanic.

'Greg Norman, der promoverer Saudi-Arabiens golftur på trods af mordet på Jamal Khashoggi med ordene: 'Vi har alle lavet fejl'. At vælge en forkert klub er 'en fejl'. Et mord med en sav er … et mord. Greg Norman. Den værste person i verden,' skriver Keith Olbermann.

Den tidligere verdensetter, der er mest kendt for at vinde majorturneringen British Open i 1986 og 1993, har endnu ikke kommenteret på de voldsomme reaktioner i kølvandet på interviewet.