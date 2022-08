Lyt til artiklen

Golffænomenet Paige Spiranac - der nok er mere berømt for sin Instagram-profil end for sine golfevner - må dagligt finde sig i lidt af hvert på de sociale medier.

Den 29-årige amerikaner - der har flere følgere på de sociale medier end golfikonet Tiger Woods, og som for nyligt blev kåret til 'verdens hotteste kvinde' af det store magasin Maxim - tiltrækker sig dagligt masser af opmærksomhed. Desværre også af den forkerte slags.

I sin personlige podcast, 'Playing A Round', fortæller hun, at hun på dagligt basis må forholde sig til sexchikane fra mandlige fans eller fra folk, der mener, at hun bør gå mindre udfordrende klædt.

Det er faktisk så voldsomt, at Spiranac har måtte søge psykolog for at kunne håndtere problemet.

»Jeg følte, at jeg begyndte at tage nogle skridt bagud med mit mentale helbred,« fortæller hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee)

I den mere ulækre afdeling af sexchikanen afslører amerikaneren, at fans har planer om at sende deres kropsvæsker til hende.

»Nogen har truet med at sende sperm til mit hus og til min søsters hus.«

»Og nogen har truet med at komme og hente mig. Jeg har fået drabstrusler og utrolig meget chikane.«

»Jeg lader mig gå lidt på af det, men jeg er så taknemmlig for det team, jeg har omkring mig,« lyder det fra Paige Spiranac, der har i sinde at tage affære mod internet-tosserne.

»Jeg vil bare sige til jer 'trolls', at hvis I prøver at ødelægge det for mig, så vil vi tage retslige skridt.«

Paige Spiranac, der i dag har skruet ned for golfkarrieren og vier sin tid til Instagram-karrieren og jobbet som tv-ekspert, har tidligere fortalt, at konkurrenter har kaldt hende for 'stripper' og for 'pornostjerne', hvilket fik hende til at bryde sammen.