Hun er vant til at få mange kommentarer.

Og nu langer den tidligere golfspiller Paige Spiranac ud efter nogle af de mennesker, der har travlt med at kalde hende forskellige ting.

I et opslag på Twitter har hun delt en video, der viser to mandlige baseballspillere, der danser i bar overkrop.

En video, der er gået viralt og har fået tusindvis af kommentarer, og det er dem, Spiranac har lagt mærke til.

Interesting how different the reaction is online when men choose to show off their bodies. Not one comment on this video calling them attention whores or sluts. Just a ton of women saying baseball is now their favorite sport but those same women harshly judge me. The hypocrisy pic.twitter.com/nRy60LbMkR — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) June 24, 2023

'Interessant at se, hvor forskellige reaktionerne er online, når det er mænd, der viser deres krop frem,' lyder det.

'Der er ikke en eneste kommentar til denne video, der kalder dem opmærksomhedssøgende eller billige. Det er bare tonsvis af kvinder, der siger, at nu er deres yndlingssport baseball. De samme kvinder dømmer mig hårdt. Så hyklerisk,' skriver hun.

Paige Spiranac, der i dag er influencer, har tidligere fortalt, hvordan hun er blevet udsat for lidt af hvert på de sociale medier.

Hun har oplevet bodyshaming, hadbeskeder, sexchikane, og så har hun også fortalt, hvordan hun tidligere er blevet verbalt angrebet over 'upassende påklædning'.

Det er dermed ikke første gang, hun bruger sin platform til at tale om lignende emner.

Paige Spiranac stoppede sin professionelle golfkarriere i 2016, efter hun spillede på den europæiske tour.

Hun har tidligere fortalt, at hun stoppede, da hun mentalt ikke kunne holde til det pres, der fulgte med som professionel golfspiller.