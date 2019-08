Søndagens runde blev ingen succesoplevelse for Nicole Broch Larsen, der samlet sluttede fem slag over par.

Hvis golfspilleren Nicole Broch Larsen havde håbet at blande sig i kampen om topplaceringerne i søndagens finalerunde i majorturneringen British Open, blev hun slemt skuffet.

Danskeren gik fjerde og sidste runde på Woburn Golf and Country Club i fem slag over par - Larsens klart dårligste runde i turneringen.

De 77 slag, hun brugte på at komme rundt på de 18 huller, betød, at hun også måtte tage til takke med en samlet score på fem slag over par.

Generelt havde Nicole Broch Larsen svært ved at finde sit niveau fra de første tre runder. En dobbeltbogey, seks bogeys og blot tre birdies blev det til.

Fredag klarede den 26-årige dansker cuttet til weekendens runder og er derfor sikret en plads i den bedste halvdel af turneringen.

Men søndagens nedtur betyder, at hun slutter i den tunge ende af den gode halvdel. De sidste spillere mangler fortsat at komme i aktion i søndagens runde.

Tidligere i turneringen var også Nanna Koerstz Madsen med i British Open, men hun klarede ikke cuttet til de afgørende runder.

/ritzau/