Sebastian Cappelen kunne ved nattens tredje runde i Houston Open ikke holde det flotte niveau fra anden runde.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen kunne i tredje runde af PGA-turneringen Houston Open ikke holde sit flotte niveau fra turneringens anden runde.

Natten til søndag dansk tid gik Cappelen tredje runde i 75 slag. Det svarer til tre slag over par.

Dermed rykker han 31 pladser tilbage og lander på en delt 62.-plads efter de første tre runder.

Det så ellers lyst ud for danskeren, da han natten til lørdag dansk tid avancerede markant efter anden runde.

Han klarede anden runde med 68 slag svarende til fire slag under par, hvilket gav ham et stort spring frem i stillingen. Med et avancement på 79 pladser indtog en delt 31.-plads efter anden runde.

Men i tredje runde blev Cappelen noteret for hele syv bogeys og blot fire birdies.

Noget bedre gik det natten til søndag for turneringens anden danske deltager, Lucas Bjerregaard.

Han gik tredje runde i 70 slag, hvilket svarer til to slag under par.

Dermed rykker han 11 pladser frem i stillingen og lander på en delt 29.-plads efter turneringens tredje runde.

Han blev noteret for fem birdies, men det blev også både til en bogey og en dobbelt bogey.

Amerikaneren Lanto Griffin fører turneringen i 11 slag under par efter en flot runde natten til søndag i 65 slag.

