Jeff Winther lavede en triple bogey og er nede på 10.-pladsen. Joachim B. Hansen er nu bedste dansker.

Golfspilleren Jeff Winther mistede lørdag førerpositionen i Qatar Masters på European Tour.

Den 32-årige dansker leverede en skidt tredje runde og faldt tilbage i feltet, hvor han nu indtager en 10.-plads, inden turneringen i Doha slutter søndag.

Winther kom rundt i 77 slag, hvilket er seks slag over banens par.

Det gik helt galt for danskeren på hul 15, hvor han blev noteret for en triple bogey, da han brugte seks slag på et par-tre-hul.

Bedst placerede dansker i Doha er nu Joachim B. Hansen, der er placeret på en delt fjerdeplads efter en runde i 72 slag - et enkelt slag over banens par.

Joachim B. Hansen har tre slag op til den førende, sydafrikaneren Darren Fichardt. Jeff Winther er fem slag efter Fichardt.

Turneringen i Qatar har en præmiesum på 1,5 millioner dollar.

/ritzau/