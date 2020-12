Nanna Koerstz Madsen er delt nummer 42 efter lørdagens tredje runde ved Group Tour Championship.

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen har efter en god start fået det svært ved LPGA-turneringen Group Tour Championship i Florida.

Lørdag gik hun tredje runde i 73 slag - et enkelt over par. Dermed glider den 26-årige dansker ned på en delt 42-plads.

Et par tunge runder fredag og lørdag betyder, at hun samlet set har gået turneringens første tre runder i par. Der er nu langt op til den sjove del af stillingen, hvor sydkoreanske Kim Sei-young fører med 14 slag under par.

Torsdag fik danskeren ellers en god start på turneringen.

En runde i seks slag under par placerede danskeren på en andenplads - blot et enkelt slag efter den førende spiller. Fredag gled hun ned på en delt 28.-plads, inden hun lørdag altså røg længere i stillingen.

Fjerde og sidste runde venter søndag.

Nanna Koerstz Madsen er den eneste danske deltager i turneringen, der spilles på Tiburon Golf Clubs bane i byen Naples.

Turneringens samlede præmiepulje er på, hvad der svarer til cirka 18 millioner kroner, hvoraf vinderen får 6,7 millioner.

Det er årets største vinderpræmie på LPGA Touren.

/ritzau/