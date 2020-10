Efter en runde i seks slag under par er Jeff Winther rykket op nær toppen i European Tour-turnering.

Golfspilleren Jeff Winther spillede sig gevaldigt op i tredje runde af European Tour-turneringen Aphrodite Hills Cyprus Open.

Danskeren gik runden i seks slag under par, hvilket var blandt de bedste resultater lørdag, da danskeren gik i klubhuset.

Winther brillerede med syv birdies og blot en enkelt bogey, og det sikrer ham en samlet score på 12 slag under par før den afsluttende runde søndag.

Klokken 13.30 rakte Winthers præstation til en delt femteplads, men flere af de øvrige spillere fra toppen af stillingen er fortsat i gang med runden.

Dog er det sikkert, at han tager et stort ryk i den rigtige retning, efter at han fredag lå på en delt 24.-plads.

32-årige Winther har aldrig vundet en turnering på European Tour.

Det har landsmanden Thorbjørn Olesen til gengæld gjort fem gange. Han deltager ligesom Winther i turneringen, men har endnu ikke færdiggjort sin runde.

/ritzau/