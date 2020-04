12. april gjorde direktøren for Blokhus Golfcenter Dan Stage et ubehageligt fund.

»Rundt omkring kunne jeg se, at græsset bare var dødt. Først tænkte jeg, at det måtte være en naturlig forklaring. Så tænkte jeg ikke mere over det, men det så mærkeligt ud.«

Ret hurtigt gik det dog op for ham, at der var noget, der slet ikke var, som det skulle være.

»Pludselig opdagede vi, at der var steder med hjulspor og fodspor, hvor græsset også var dødt. Jeg talte med vores greenkeeper, der sagde, at det virkelig lignede, at der var hældt roundup (gift, red.) på banen. Og så var vedkommende kommet til at træde i det, han selv havde hældt ud og kørt henover det i sin golfvogn.«

Som om det ikke var nok, var det ikke kun sket et sted på den nordjyske golfbane.

Hele 11 steder var der kommet pletter med dødt græs af forskellig størrelse. Du kan se et billede i bunden af artiklen.

»Vi har ikke selv sprøjtet med noget som helst eller haft gødning på banen. Ingenting som kunne dræbe græsset i så store doser. Græsset er helt dødt, det kan ikke lade sig gøre naturligt. Det er stensikkert hærværk,« siger Dan Stage, der har anmeldt hærværket til politiet.

Til gengæld var meldingen nedslående.

»De har sagt, at de ikke kan gøre noget ved det, for hvis det er sket inden for 5-6 dage, så har der været 4-500 mennesker på banen. Det kan vi ikke begynde at eftersøge, og vi har ikke noget overvågning. Men så stor er skaden jo heller ikke.«

Hærværket sker i kølvandet på en debat, der har raset rundt omkring i golfdanmark.

For mens Dansk Golfspil Union (DGU) anbefalede at lukke golfbaner ned, valgte visse baner at holde åbent alligevel.

En af dem var Blokhus Golfcenter.

»Jeg har været i dialog med Sundhedsstyrelsen flere gange. De har skrevet, at der ikke er nogen grund til at lukke en golfbane. Og det er trods alt dem, der skal vejlede os i Danmark,« siger Dan Stage.

»90-95 pct. af alle reaktioner på, at vi har haft åbent, har været positive. Så har resten været meget, meget hårde. Mails med teksten ‘Håber I dør af corona' eller noget lignende. Fuldstændig primitive. Hvor man tænker, at dem gider man slet ikke hæfte sig ved.«

Siden har DGU ændret sin anbefaling, så alle golfbaner i Danmark nu holder åbent. Den beslutning forstår Dan Stage fuldt ud.

Til gengæld forstår han ikke, hvis folk har haft det svært med flere golfbaners beslutning om at holde åbent på trods af corona-krisen.

»Det er fordi, de ikke sætter sig ind i tingene. Da bølgerne gik højest, holdt vi åbent ligesom cirka 25 pct. af alle golfklubber. På intet tidspunkt har vi haft mere end 150 mennesker ude på banen, som trods alt er 99 hektarer. Den strækker sig over 6-7 km. Spillerne går med 8-10 minutters mellemrum og står 2-400 meter fra hinanden,« siger Dan Stage og forklarer, at golfklubben havde starter på, der sørgede for de faste intervaller blandt gæsterne.

Derudover var klubhus, café og fællesarealer lukket ned.

»Til gengæld holdt der 600 biler på stranden mellem Blokhus og Saltum tre kilometer herfra. Det er en strækning på fem kilometer. Men ingen siger, at man skal lukke stranden, når man skulle lukke golfbanen. I mine ører er det i såfald mere symbolpolitik end noget andet,« mener Dan Stage.

»Hvis vi frygtede, at nogen ville blive smittet af at gå på golfbanen, så var vi lukket på stedet.«