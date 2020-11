Emily Kristine Pedersen vandt i sidste uge i Saudi-Arabien, og torsdag gentog golfspilleren bedriften.

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen hentede torsdag sin anden sejr på en uge i Saudi-Arabien.

Det skete, da hun vandt The Saudi Ladies Team International. Samtidig er det endelig afgjort, at hun slutter 2020-sæsonen som samlet vinder af Ladies European Tour.

- Det er mange års hårdt arbejde, der bærer frugt nu.

- Jeg er godt kørende lige nu, og jeg har haft mulighed for at drive det momentum, jeg har haft, siger Emily Kristine Pedersen i et interview på TV3 Sports hjemmeside.

Denne uges turnering i Jeddah var delt op i en individuel del og en hold-del.

Den 24-årige dansker vandt både individuelt og førte samtidig sit hold til sejr.

- Det var fedt at få det gjort som hold. Jeg kan tydeligvis godt lide at være her, siger hun.

Sammenlagt er det blevet til tre sejre på Ladies European Tour i år. Torsdags sejr betyder, at det definitivt er afgjort, at hun slutter sæsonen som etter på ranglisten.

- Det er kæmpe stort. Man husker, hvem der vinder ranglisten, og jeg er super glad for, at jeg har kunnet gøre det i år, siger hun.

Hos Dansk Golf Union er eliteansvarlig Claus Mølholm begejstret efter sejren.

- Man kniber sig selv i armen, da det ikke sker så tit, at det er den samme spiller, der vinder to uger i træk på en world tour.

- Men det ser ud til, at Emily lige nu virkelig er inde i en god periode og bare rider på en bølge, der forhåbentlig kan vare nogle uger endnu, siger Mølholm i en pressemeddelelse fra golfunionen.

Emily Kristine Pedersen er den kun anden danske spiller siden Iben Tinning i 2005 til at slutte året som etter på ranglisten.

I næste uge spiller Emily Kristine Pedersen i Spanien, hvor årets sidste turnering på Ladies European Tour foregår. I december er hun også sikret en plads ved US Open i Texas.

/ritzau/