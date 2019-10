Nanna Koerstz Madsen er nummer 17 efter førstedagen i Kina. Nicole Broch Larsen er på en delt 24.-plads.

Golfspillerne Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen kom torsdag blødt fra start i denne uges LPGA-turnering i Kina.

Nanna Koerstz Madsen åbnede turneringen i Shanghai med en runde i 71 slag - et enkelt slag under banens par - og indtager en delt 17.-plads efter førstedagen.

Broch Larsen brugte et slag mere end landsmanden og er på en delt 24.-plads i den kinesiske storby.

Havde det ikke været for en skidt serie på tre huller i træk med en dobbeltbogey og to bogeys, havde det set endnu mere lovende ud for Nicole Broch Larsen. Hun kunne desuden skrive fire birdies på sit scorekort.

Nanna Koerstz Madsen præsterede også fire birdies, mens tre bogeys trak ned.

Feltet i Shanghai føres an af Nasa Hataoka fra Japan og Amy Yang fra Sydkorea. Duoen indledte turneringen med runder i 67 slag - fem under banens par.

LPGA-turneringen har en samlet præmiesum på 2,1 millioner dollar svarende til godt 14 millioner kroner.

/ritzau/