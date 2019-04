Den britiske golfspiller Andy Sullivan fik noget af en udfordring, da Europa Touren gav ham 500 forsøg til at lave en hole-in-one.

I et genialt klip ser man, hvordan briten bander og svovler over, at han ikke kan få bolden til at gå i hullet på de mange forsøg, han får sendt afsted.

Enten slår han får kort, for langt - eller også slår han bolden direkte på flaget. Men da det endelig lykkedes Andy Sullivan at sende det perfekte slag afsted, er det ikke til at tage fejl af hans begejstring. Se klippet øverst i artiklen.

De 500 forsøg på en hole-in-one er et fast indslag, Europa Touren har for at promovere sig selv. Tidligere har både Edoardo Molinari og Brandon Stone forsøgt sig på det 156 meter lange hul på London Golf Club. Begge uden held.