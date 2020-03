Frygten for coronavirus har skabt debat i den danske golfverden, hvor flere personer er forargede over, at nogle golfklubber stadig holder åbent.

Og det er på trods af, at Dansk Golf Union (DGU) klart har anbefalet, at de danske golfbaner lukkes ned i en periode.

»Vi vil gerne forhindre den smittespredning, vi har i samfundet i øjeblikket, og vi mener, der er en risiko for at blive smittet på de danske golfbaner,« siger Lars Broch Christensen, der formand i DGU, til B.T.

Hos DGU har man efterfølgende modtaget mange tilbagemeldinger fra danske golfklubber, der har valgt at følge anbefalingen. Men der er dog stadig enkelte klubber, der har valgt at ignorere anbefalingen, og det ærgrer unionen. (Du kan se eksempler på vrede Facebook-kommentarer længere nede i artiklen.)

»Vi er kede af, at nogle klubber ikke lytter til vores anbefalinger, og vores tilbagemeldinger tyder på, at adfærden i de åbne golfklubber desværre ikke er helt optimal i forhold til myndighedernes anbefalinger om at holde afstand. Det er dog deres beslutning og opfattelse af situationen,« forklarer Lars Broch Christensen og tilføjer:

»Vi forstår godt, at folk gerne vil ud at spille golf, men da myndighederne har anbefalet, at man bliver hjemme og ikke har fysisk kontakt med andre uden en sikkerhedsafstand på meter, så mener vi stadig, der er en smitterisiko på golfbanerne. Og den vil vi gerne begrænse.«

Én af de golfklubber, der stadig har åbne baner, er Henne Golfklub i Vestjylland. Her mener man ikke, at en runde golf er et problem på trods af frygten for coronavirus.

»Vi har valgt at holde åbent, fordi vi ikke synes, vi skal bestemme, om folk vil spille eller ej. Vi følger til fulde myndighedernes anbefalinger, men de har ikke meddelt os, at vi skal holde lukket,« forklarer Benny Franz, der er formand i Henne Golfklub, til B.T. og tilføjer:

Henne Golfklub i Vestjylland holder stadig åbent. Billedet er et ældre screenshot. Foto: Google Streetview Vis mere Henne Golfklub i Vestjylland holder stadig åbent. Billedet er et ældre screenshot. Foto: Google Streetview

»Folk kommer i grupper af maksimalt fire personer, de går ud på banen og spiller, og derefter kører de direkte hjem. Vi har lukket alt ned i klubhuset, og der står også håndsprit rundt omkring, så vi ser vi ikke nogen problemer i at holde åbent.«

I den vestjyske golfklub ønsker man ikke at bestemme, om folk skal have lov til at spille en runde golf, hvis det er det, medlemmerne ønsker.

»Vi vil ikke påtage os det ansvar at sige til folk, at de ikke må gå tage ud på banen. Det skal folk selv bestemme. Vi tvinger jo ikke folk til at spille,« lyder det fra Benny Franz.

På golfklubbens Facebook-side er det de seneste dage væltet ind med kommentarer fra folk, der er utilfredse med klubbens beslutning om fortsat at holde åbent og adgangen for gæstespillere. Du kan se et udpluk af kommentarerne her:

'En sådan grad af mangel på situationsfornemmelse skal man da lede længe efter.'

'Er det profitten i stedet for fornuften, der styrer ledelsen i Henne Golfklub?'

'Virkelig mangel på respekt for sine medmennesker. Følg dog anbefalinger, som de fleste andre danskere gør.'

'Vis samfundssind og gør som Mette Frederiksen og Dronningen siger.'

Kan du forstå, hvis folk føler, at I spinder guld på andres nedlukning?

»Nej, for vi holder ikke åbent for pengenes skyld, og vi kommer til at gøre det hele op, når denne her corona-krise er overstået. De penge, der kommer fra gæstespillere, kommer vi til at donere til et godt formål. Vi gør det her (at holde åbent, red.) for at tilgodese dem, der stadig gerne vil spille golf i disse tider,« forklarer formanden for Henne Golfklub.

Den vestjyske golfklub er dog ikke den eneste, der har valgt at ignorere DGU's anbefalinger.

Ifølge unionen følger omtrent 75 procent af golfklubberne anbefalingerne og holder lukket, mens 15 procent stadig holder åbent for spil - enkelte klubber dog kun for egne medlemmer. De sidste 10 procent har endnu ikke taget stilling.