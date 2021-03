Tiger Woods fortæller i en kommende dokumentar om, hvordan han kæmper med det mentale.

»Jeg skal overkomme alle mine indre dæmoner for at præstere, fordi ingen kommer og hjælper mig. Man kan ikke have en dårlig dag og så bare blive skiftet ud som i holdsport,« siger Woods i den kommende dokumentar ifølge amerikanske People.

Han understreger i dokumentaren, der har premiere i USA i weekenden, at man på banen er alene med sine egne tanker, og at man dermed ikke blot kæmper imod andre, men at han i høj grad også kæmper med sig selv.

Tirsdag 23. februar kørte golfstjernen galt i sin SUV i en soloulykke, da han var på vej til at give en golflektion til NFL-stjernen Drew Brees.

Tiger Woods kæmpede med 'indre dæmoner' op til ulykken. Foto: ANDY LYONS Vis mere Tiger Woods kæmpede med 'indre dæmoner' op til ulykken. Foto: ANDY LYONS

Efterforskerne har meldt ud, at Woods ikke var påvirket under kørslen, men det er endnu ikke slået fast om der er begået en forbrydelse.

Data fra den såkaldte ‘sorte boks’ i Woods’ luksus SUV skal hjælpe efterforskerne med endeligt at afgøre, hvad der var årsagen til soloulykken, der kostede golfstjernen flere brud på det ene ben og en knust ankel.

»Hvis der var hensynsløs kørsel, hvis han brugte sin mobiltelefon eller noget lignende, så skal vi afklare dette for at kunne lukke sagen,« siger John Schloegl fra Los Angeles County Sheriff’s Department til USA Today.

Woods forulykkede alene i sin luksus SUV, en Genesis GV80 fra 2021, da han kørte af vejen og hamrede ind i et træ.

Golfstjernens bil efter ulykken Foto: GENE BLEVINS Vis mere Golfstjernens bil efter ulykken Foto: GENE BLEVINS

En ekspert i bilulykker ved retssager har til det amerikanske medie fortalt, at det så ud til, at Woods ikke var opmærksom i øjeblikket før den voldsomme ulykke.

Han fortæller, at det ligner et klassisk tilfælde, hvor føreren er faldet i søvn bag rattet, fordi vejen svinger ved ulykkesstedet hvor Woods køretøj blot fortsatte lige ud.

Nu skal de endelige undersøgelser fra ‘den sorte boks’ afgøre, hvad der skete den skæbnesvangre dag for golfstjernen. Det tyder dog på, at fart ikke var det eneste problem for en præget Woods.

Få minutter inden ulykken virkede han ophidset og kæmpede med mentale problemer op til ulykken.

Woods er lige nu i bedring og fortsat indlagt på et hospital i Los Angeles, hvor det tyder på, at golfstjernen ikke kun skal arbejde på det fysiske helbred efter ulykken.