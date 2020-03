Dansk Golf Union har problemer med at få alle golfklubber til at holde lukket midt i udbruddet af coronavirus.

Mange danske golfspillere benytter sig stadig af golfklubbernes baner trods udbruddet af coronavirus og de tiltag, der er kommet for at undgå smittespredning.

Det oplyser Dansk Golf Union (DGU) på sin hjemmeside. I unionens bestyrelse er man efter et onlinemøde fredag fortsat enige om, at det er den rigtige beslutning at holde golfbanerne lukkede.

Derfor opfordrer man den danske golfbranche til at bidrage med at mindske risikoen for corona-smittespredning.

Ifølge DGU følger omtrent 75 procent af golfklubberne anbefalingerne og holder lukket. 15 procent holder åbent for spil - enkelte klubber dog kun for egne medlemmer. De resterende 10 procent har endnu ikke taget stilling.

- På trods af både golfklubberne og DGU's indsats for at påvirke golfspillernes adfærd i retning af myndighedernes anbefalinger viser dagligdagen i golfklubben, at de ikke bliver efterlevet.

- Ved at åbne en golfbane for spil risikerer vi, at myndighedernes anbefalinger bliver kompromitteret. Det er ikke et image, DGU ønsker for golfsporten, skriver unionen.

Anbefalingerne lyder blandt andet, at man ikke må komme inden for to meters afstand af mennesker, der ikke bor på ens bopæl.

- Baseret på tilbagemelding fra klubberne er det svært for golfspillerne at holde den afstand, forklarer DGU.

Af Danmarks 148.000 golfspillere er de 55.000 over 65 år og befinder sig dermed i risikogruppen.

DGU og mange af de danske golfklubber oplever, at folk spiller på tværs af husstande, i firebolde og går tæt sammen under runden.

Her anbefaler myndighederne ikke golf som aktivitet, understreger DGU.

En af de omkring 25 til 30 klubber, der alligevel holder åbent, er Søhøjlandet Golf nær Silkeborg.

Baneejer og direktør Jan V. Rasmussen fortæller, at klubbens restaurant, kontor og toiletter er lukket ned, men at der stadig spilles golf på banerne.

- Vi ser ikke noget problem i det overhovedet. Vi holder åbent, fordi vores medlemmer gerne vil have, at vi holder åbent, siger Jan V. Rasmussen til DR Sporten.

- Når jeg kigger ud på Risskov Strand fra min stue, er der så sort af mennesker, at man skal have en sneplov for at komme igennem.

- På vores golfbane er der masser af plads, der er frisk luft, og det er fuldstændig frit for folk, om de vil spille golf, eller om de ikke vil, siger han.

Senest på torsdag vil golfunionen komme med en ny udmelding, der vil handle om muligheden for at åbne banerne med skærpede regler efter 30. marts.

/ritzau/