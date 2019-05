Tre englændere, en italiener og en spanier topper Made in Denmark. De bedste danskere er delt nummer 30.

Danskerne halser efter i European Tour-turneringen Made in Denmark efter første runde.

Således skal man helt ned på en delt 30.-plads for at finde danske golfspillere. Mathias Gladbjerg og Nicolai Højgaard er de to bedste af turneringens 16 danskere efter første runde med en score i to slag under par.

De har dermed tre slag op til de fem spillere, der fører turneringen i fem slag under par.

Den førende kvintet består af englænderne Paul Waring, Matthew Southgate og Tom Murray samt spanieren Alejandro Canizares og italieneren Edoardo Molinari.

Dernæst er en gruppe på seks spillere et enkelt slag efter. Her finder man Matt Wallace, der med en 25.-plads på verdensranglisten er turneringens bedst rangerede spiller. 18 spillere er to slag fra at overtage føringen.

Undervejs på første runde brillerede danske Martin Simonsen ved at lave en hole-in-one. Han gik runden i par, hvilket også gjorde sig gældende for blandt andre profilerne Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen.

Made in Denmark afholdes på Himmerland Golf & Spa Resort.

